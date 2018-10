Zorgen rond zoontje van Stan Van Samang nog niet van de baan: “We voelen ons zo machteloos” Christophe D'Huysser

31 oktober 2018

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Slapeloze nachten door een huilende baby: het is de nachtmerrie van elke ouder. Maar voor Stan Van Samang (39) is het helaas al anderhalf jaar de realiteit. En die vermoeidheid begint nu zijn tol te eisen. Ook op professioneel gebied, zo zegt hij in Story.

De fans van Stan Van Samang kunnen weer opgelucht ademhalen: de zanger is aan de betere hand. En daar is hij zelf ook heel blij om, want vorige week zaterdag moest hij nog noodgedwongen een optreden afbreken nadat hij in het midden van de show zijn stem was verloren. Al huilend liep Stan het podium af en verdween hij in de coulissen. Pas een dag later gaf de zanger wat meer tekst en uitleg over wat er gebeurd was.

“Ik zong mijn liedjes niet hoe ik ze wou zingen. Hoe ze gezongen móeten worden”, schreef hij op Instagram. “Voelen hoe je stem zwakker en zwakker wordt tijdens je concert, tot het punt dat je niet anders kan dan stoppen en je gewonnen geven. Als zanger is dit een ronduit walgelijk gevoel. Huilend de scène af in het midden van de show zonder stem. Ik ben er kapot van.” Volgens zijn management kampte Stan met een serieuze verkoudheid en voelde hij zich ook wat grieperig. En dat in combinatie met de vermoeidheid deed hem de das om. Die vermoeidheid is grotendeels te wijten aan zijn bijna anderhalf jaar oude zoontje Lenny. De peuter slaapt ’s nachts nog steeds niet door en dat begint zijn tol te eisen. “Lenny had reflux, maar daar is hij nu van verlost met behulp van medicatie”, vertelt Stan ons nu. “Alleen is het slapen nog niet verbeterd en dat baart ons echt wel zorgen. We voelen ons zo machteloos. Barbara en ik kunnen alleen maar hopen dat het snel beter gaat.”

Zodat jullie ’s nachts eindelijk weer kunnen doorslapen.

