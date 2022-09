Zorgen rond gezondheid Cara Delevingne duren voort: onverzorgd én op haar sokken naar de luchthaven

CelebritiesWat is er aan de hand met het Britse topmodel Cara Delevingne (30)? Nadat ze in juli te gast was bij een Amerikaanse talkshow merkten heel wat fans verdachte blauwe plekken op en vonden ze dat ze zich ‘vreemd’ gedroeg. Een recent voorval op de luchthaven doen de roddels alleen maar toenemen. “Ze droeg zelfs geen schoenen.”

Het lijkt van kwaad naar erger te gaan met ‘Only Murders in the Building’-actrice Cara Delevingne. Na haar zorgwekkende verschijning in de talkshow ‘Live With Kelly And Ryan’ afgelopen juli, lijkt het opnieuw alsof ze kampt met gezondheidsproblemen. Afgelopen maandag arriveerde ze zeer slordig op de luchthaven in Los Angeles, zo meldt ‘DailyMail’. De actrice was van plan om met de privéjet van Jay-Z een vlucht te maken, maar voor die speciale gelegenheid zag ze er wel zeer onverzorgd uit. Ze droeg zelfs geen schoenen en wandelde rond op haar gele sokken.

Bronnen lieten aan ‘DailyMail’ weten dat Cara twee uur te laat arriveerde voor haar vlucht. Ze had ingevallen ogen met donkere kringen eronder en zoog geregeld aan een rookpijp. Delevingne leek ook allesbehalve in staat om haar bewegingen te controleren, waardoor ze haar telefoon geregeld op de grond liet vallen. Ze oogde erg zenuwachtig en onrustig. Het vliegtuig bleef nog geruime tijd stilstaan op de luchthaven en de bron vervolgde dat na amper vijfenveertig minuten Delevingne alweer het vliegtuig verliet. Is ze van boord gezwierd of was dit een beslissing op eigen houtje?

Ongerustheid

Cara was een van de 80.000 aanwezigen op het Burning Man-festival dit jaar en bronnen vertelden aan ‘DailyMail’ dat ze zich niet douchte en quasi niets at. “Haar vrienden maken zich in het algemeen zorgen om haar grillig gedrag, maar ze is wel goed omringd. Zo vergezelde haar zus Poppy haar naar het festival.”

Maar of dat de fans geruststelt, valt nog af te wachten. De ongerustheid begon in juli toen Cara haar opwachting maakte in de talkshow ‘Live With Kelly And Ryan’. Ze verscheen met duidelijk zichtbare blauwe plekken én kijkers vonden dat ze zich wel erg vreemd gedroeg. “Ze kon niet stil blijven zitten, was overdreven spraakzaam en babbelde razendsnel", klonk het in Amerikaanse media. “Ze wreef ook non-stop over haar handen tijdens het interview.”

(Lees meer onder de video)

Ter promotie van haar serie ‘Only Murders in the Building’ passeerde ze ook de revue in ‘The Tonight Show by Jimmy Fallon’. Ze trilde zichtbaar terwijl ze een goocheltruc probeerde uit te voeren én het leek wel alsof ze bizar veel moeite had om de speelkaarten omhoog te houden.

