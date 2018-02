Zorgen om Kylie Minogue: huwelijksfiasco van haar ex woelt de oude pijn weer boven KD

20 februari 2018

13u58 0 Showbizz De afgesprongen bruiloft van haar ex-verloofde Joshua Sasse (30) heeft de wonde weer opengereten bij Kylie Minogue (49). Haar omgeving reageert bezorgd: "Ze wist niet eens dat hij al een ander had."

Exact een jaar geleden zette Kylie haar verloofde Joshua uit haar huis in West Londen. Hij was iets 'te close' geworden met zijn tegenspeelster, de Spaanse actrice Marta Milans. De popster was er kapot van. En dat Joshua nu weer de kranten haalt met zijn liefdesperikelen, doet geen goed aan haar verwerkingsproces.

Toronto here I come ready to take you BY STORM!!!! Shazammmmmm!!!! 💥💥💥 Een foto die is geplaatst door null (@martamilans) op 11 feb 2018 om 01:01 CET

Huwelijk afgeblazen

Sasse zou begin deze maand trouwen met actrice Harriet Collings (29), maar zij blies het huwelijk enkele dagen voordien af. Naar verluidt was ze "ongerust geworden over Joshua's ontrouw in zijn vorige relaties".

"Kylie wordt nog steeds achtervolgd door het Joshua-hoofdstuk in haar leven", aldus een intimus van de zangeres. "Ze ontdekte pas enkele weken geleden dat hij opnieuw verloofd was, en het was een enorm klap voor haar dat hij zo snel iemand anders had met wie hij die grote stap wou zetten. Alle pijn is weer bovengewoeld."

Haartransplantatie

Nochtans lag Joshua niet goed bij Kylies familie en vrienden. Zij zagen in hem een golddigger, die graag meeprofiteerde van Kylies rijkdom. Hij woonde in haar huis in Londen, ze trakteerde hem op super-de-luxe vakanties en betaalde zelfs zijn haartransplantatie. Joshua claimde dat hij bij hun eerste ontmoeting niet wist wie Kylie was. Kylie wilde maar al te graag geloven dat zijn liefde oprecht was.

Kwetsende beschuldigingen

"Toen Kylie hem de deur wees, uitte Joshua kwetsende beschuldigingen", klinkt het nog. "Het brak haar hart dat ze er zo open over was geweest dat ze De Ware had gevonden."

Kylie heeft een pijnlijk liefdesparcours achter de rug, met mislukte relaties met model Andrès Velencoso, acteur Olivier Martinez en rockers Michael Hutchence en Lenny Kravitz.