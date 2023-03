Zorgen om dochtertje van Nicolas uit ‘The Sky Is The Limit’: “Het kan dat Elisabeth mentaal voor altijd een kind blijft”

BVHet zijn bange momenten voor Nicolas De Bruyn (36) uit ‘The Sky is the Limit’ en z'n verloofde Sarah (32). Bij hun dochtertje, baby Elisabeth, werd een zeldzame vorm van epilepsie vastgesteld. In Dag Allemaal vertellen ze hoe ze beseften dat er iets mis is, en wat er aan de ziekte gedaan kan worden. “Bij elke aanval loopt ze hersenschade op.”

De voorbije maanden waren niet mals voor Nicolas De Bruyn. Tijdens zijn passage in ‘The Sky Is The Limit’ werd de fitnessketen-oprichter overspoeld met bagger omdat kijkers hem te gemaakt vonden overkomen. Daarna is de storm wel gaan liggen, maar dan kregen Nicolas en zijn verloofde Sarah er plots andere zorgen bij. Eerst was er de lange lijdensweg om zwanger te raken, daarna werd hun dochter Elisabeth vijf weken te vroeg geboren. En dan dat angstwekkende moment, toen het inmiddels negen maanden oude meisje werd overvallen door stuiptrekkingen.

“Sarah en ik schrokken, we wisten niet wat het was”, zegt Nicolas. “Toen ze wéér zo fel schokte, filmden we haar en toonden dat aan mijn zus. Zij is kinderarts. Op haar aanraden zijn we direct naar het ziekenhuis gereden. Daar kregen we de diagnose: infantiele spasmen, een zeldzame vorm van epilepsie bij kinderen jonger dan 1 jaar. Bij drie op de vier baby’s die aan die aandoening lijden stopt de mentale ontwikkeling. (laat een stilte vallen) Zij blijven voor de rest van hun leven kind in hun hoofd. Ik heb er al met vier andere ouders over gesproken. Wat zij vertellen, hakt er serieus in... Bij drie van die kindjes is de hersenontwikkeling gestopt.”

Fijne adertjes

Een opsteker voor Nicolas en Sarah is dat de diagnose snel werd gesteld bij Elisabeth. “Veel baby’s krijgen eerst een verkeerde diagnose en dan duurt het vaak maanden tot ze de juiste medicatie krijgen toegediend. Wij zijn er gelukkig snel bij en Elisabeth reageert goed op haar medicatie. We hopen dus dat ze erdoor raakt. (krijgt het moeilijk) Mijn hart brak toen ik haar in het ziekenhuis zag liggen met een dubbel infuus. Ze kreeg een lumbaalpunctie om hersenvocht af te nemen en er moest meermaals bloed geprikt worden, wat niet simpel is met die superfijne adertjes. Het is heftig geweest en er zijn veel tranen gevloeid.”

Hersenschade

Zopas mochten Nicolas en Sarah hun kindje mee naar huis nemen. “Onderweg leek het plots alsof ze was overleden”, zegt Nicolas. “Ik ben snel gestopt op de pechstrook. Gelukkig, ze ademde nog. Blijkbaar was ze suf door de medicatie. Met een bang hartje zijn we nu thuis. De aanvallen lijken te zijn gestopt. Hopelijk blijft het zo, volgens de dokter heeft ze geen pijn tijdens zo’n aanval, maar ze loopt dan wel telkens hersenschade op. Nu maar hopen dat ze de komende maanden goed blijft reageren op haar medicatie en ze er gezond en wel bovenop raakt.”

