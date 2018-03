Zorgen om Aretha Franklin: concerten afgezegd om gezondheidsredenen TC

19 maart 2018

14u20 0 Showbizz De 'Queen of Soul' moet verstek laten gaan voor haar verjaardagsconcert in New Jersey. Daar zou ze haar 76ste verjaardag vieren met de fans.

Dat concert zou doorgaan op 25 april. Blijkbaar is de toestand van Franklin behoorlijk zorgwekkend. Want ook een concert dat op 28 april gepland was, werd nu om gezondheidsredenen afgezegd. Voor dat optreden in Las Vegas zal de ster vervangen worden door Rod Stewart. Wat er precies aan de hand is wil haar entourage niet kwijt. "Aretha vindt het doodjammer dat ze haar fans moet teleurstellen", klinkt het wel in een statement. "Ze hoopt zo snel mogelijk weer klaar te zijn om weer op te treden." Want hoewel Aretha vorig jaar aankondigde dat ze geen grote tournees meer wil doen, wil ze elk jaar wel een paar exclusieve optredens blijven geven. Dat feestje gaat dus voorlopig even niet meer door. Aretha is vooral bekend van wereldhits als 'Think', 'Respect', 'I Say a Little Prayer', 'Spanish Harlem', '(You Make Me Feel Like a) Natural Woman' en 'A Deeper Love'.