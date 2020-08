Zorgeloos genieten op luxejacht: Wout Bru, Natassia en baby Aimée op gezinsvakantie aan Côte d’Azur Redactie

06 augustus 2020

12u00

Bron: TV FAMILIE/STORY 0 Showbizz Wout Bru (51) is met zijn vriendin Natassia (28) en babydochter Aimée naar de Côte d’Azur gereden. Voor een zalige vakantie op een schitterend jacht. “Het zal deugd doen, want het is heel druk in Durbuy”, vertelt de topchef in Story.

“Alle horecazaken draaien op volle toeren en gelukkig maar, want we hebben heel wat inkomsten verloren”, zegt Bru in het weekblad. “Ergens voel ik me schuldig dat ik na drie maanden lockdown vakantie neem, maar onze reis was vorig jaar al geboekt.”

Heel wat vrouwen zijn misschien een beetje jaloers op Natassia. Want anderhalve maand na de bevalling is er van zwangerschapskilootjes geen spoor meer. “Na twee weken was haar buikje weg”, zegt Wout. “Haar billen zijn misschien wat ronder, maar dat zal wel weer in orde komen. Natassia blijft even knap. Ik moet bekennen dat ik na drie weken lockdown liefst 92 kilo woog. Eten, drinken en bijna niets doen, hé. Die overtollige kilo’s ben ik gelukkig verloren door te fietsen, te joggen en minder alcohol te drinken.”

Tweede kind

Ook Natassia is weer beginnen sporten, vertelt ze. “Het is niet omdat ik mama ben dat ik me moet laten gaan. Het was trouwens zo’n fijne zwangerschap en vlotte bevalling, dat ik gerust een tweede wil.”

“Misschien ben ik plots niet meer vruchtbaar, hé”, plaagt Wout, die ook twee kinderen heeft met zijn ex Suzy. “Als er nog een kindje komt, dan liefst snel, zodat er niet veel leeftijdsverschil is. En trouwen? Ik heb al een huwelijk meegemaakt, maar ik begrijp dat zij het graag wil. Mocht het ooit aan de orde zijn, zal ik haar op gepaste wijze vragen, maar ik ben niet zo’n romanticus. Vreemd, want mijn vader is een mooi voorbeeld. Hij geeft mijn moeder nog regelmatig bloemen.”