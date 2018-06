Zoontje voor Olympisch schoonspringer Tom Daley en echtgenoot EDA

30 juni 2018

16u53

Bron: Instagram 3 Showbizz Olympische schoonspringer Tom Daley (24) en echtgenoot Dustin Lance Black (44) zijn afgelopen week de trotse ouders geworden van een jongetje genaamd Robert Ray. De twee maakten het heuglijke nieuws vandaag via Instagram bekend.

"Welkom in de wereld onze dierbare kleine Robbie Ray Black-Daley ❤️", klinkt het in het bijschrift. "De hoeveelheid liefde en vreugde die je in ons leven hebt gebracht is onmetelijk, ons dierbare zoontje ❤️👶🏼❤️"

• 27/06/18 • Welcome to the world our precious little Robbie Ray Black-Daley ❤️ • • • The most magical moment of my life. The amount of love and joy you have brought into our life is immeasurable. Our precious son. ❤️👶🏼❤️ Een foto die is geplaatst door null (@tomdaley) op 30 jun 2018 om 14:40 CEST

Surrogaat in de VS

Toen het echtpaar onthulde dat ze in februari een kind verwachtten via een surrogaat in de VS, zei Daley dat hij een even goede vader wilde zijn als zijn vader, die ook Robert heette en in 2011 stierf.

De drievoudig wereldkampioen duiken, vertelde hoe het vooruitzicht van het vaderschap zijn mentaliteit veranderde tijdens zijn deelname aan de Commonwealth Games in april.

Zo veel emoties

"Het was zo'n gekke ervaring. Het verandert je kijk op het leven", zei hij. "Zelfs in een vliegtuig. Ik ben nooit bang om te vliegen - en zodra er turbulentie was, dacht ik 'oh mijn god', want er is meer dan mijn leven waar ik me nu zorgen over moet maken. De angst voor wat er zou kunnen gebeuren en de opwinding. Er zijn zoveel emoties die horen bij het zijn van een aanstaande vader."

Daley ontmoette Black in 2013 en outte zich later dat jaar als homo. In 2015 maakten ze hun verloving openbaar met een officiële aankondiging en in mei 2017 gaven ze elkaar hun ja-woord.

Black, 44, is een regisseur en producent. Hij won een Oscar in 2009 voor het beste originele scenario voor Milk, een film gebaseerd op het leven van de activist van homorechten en politicus Harvey Milk.