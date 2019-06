Zoontje van Lesley-Ann Poppe gaat voor het eerst naar school: “Ja, er zijn af en toe traantjes” Redactie

14 juni 2019

06u00

Bron: Tv Familie 0 Showbizz Gabriël is 2,5 en is voor het eerst naar de kleuterschool gegaan. Een hele aanpassing voor Lesley-Ann Poppe (40) en haar man Kevin Lebreton (31). Je kind loslaten is niet evident, voor geen enkele papa of mama. “Voor mij valt het nog mee”, zegt Lesley-Ann. “Tja, dit is al mijn tweede die voor het eerst naar school gaat. Maar Kevin heeft het er moeilijk mee.”

“Tranen bij de schoolpoort? Dat niet, maar Kevin was wel emotioneel die eerste keer”, zegt Lesley-Ann in Tv Familie. “Hij beseft nu ook echt dat Gabriël helemaal geen babytje meer is. De kleuterklas is een allereerste stapje richting zelfstandigheid, hé. Kevin had er moeite mee om ons zoontje op de speelplaats achter te laten. Maar hoe langer je dat afscheid rekt, hoe lastiger je het jezelf maakt.”

Keek Gabriël naar z’n ­eerste schooldag uit?

Ja, ja! De week voordien hadden we al een testdagje gedaan. En wat denk je? Hij vond het geweldig in de kleuterklas. Hij komt van de crèche, dus eigenlijk is hij het gewoon om tussen andere kinderen te zijn. Ja, Gabriël was er helemaal klaar voor. Maar na twee dagen was hij al iets minder positief...

Vindt hij het niet meer leuk?

Jawel, maar... Allez ja, af en toe komen er nu wat traantjes aan te pas. Onze kleine schat moet het allemaal nog een beetje aftasten. Nieuwe vriendjes, nieuwe juffen. De glijbaan op de speelplaats vindt hij wel zalig. Gabriel is avontuurlijk ingesteld, hij is ook zot van de Sinksenfoor. Ja, ’t is nogal een kereltje.

Had je hem op een bepaalde manier gekleed voor z’n eerste dag op de kleuterschool?

Goh, in het instapklasje moeten kinderen een joggingbroekje dragen. Zodat ze rap naar het toilet kunnen gaan. Maar ik had Gabriël een mooi T-shirt met een dinosaurus op aangetrokken. Hij is nog niet helemaal zindelijk. Af en toe heeft hij nog een accidentje. Maar hij zal niet de enige van z’n klasje zijn.

(lees verder onder de foto)

Gabriël gaat hand in hand met z’n grote broer naar school.

Oh ja, daar gaat mijn hart van smelten. Benjamin is nu de grote broer op de speelplaats. En hij gaat Gabriël elke middag, voor z’n dutje, dag zeggen in z’n klas. En je moet Gabriël z’n gezichtje zien als Kevin en ik hem aan de schoolpoort ophalen. Dan begint hij te stralen. Nu het schooljaar in onze Academy er zowat opzit, hebben we de tijd om ons kleintje te brengen en te gaan halen. Zo leuk!

Was het geen beter idee geweest om Gabriël gewoon in september naar de kleuterschool te laten gaan?

Dat had gekund. Maar het was nu een instapmoment voor nieuwe kleuters. En zo kan Gabriël al kennis maken met wat hem na de zomervakantie allemaal staat te wachten en kan hij al vriendjes en vriendinnetjes maken. Vandaar dus.

Hebben jullie plannen voor de grote vakantie?

We gaan met het gezin en mijn ouders sowieso enkele dagen naar Berlijn. Nadien reis ik met Kevin naar Las Vegas, om een beurs te bezoeken in functie van onze Beauty and Medical Academy. En daar koppelen we tien dagen vakantie in Los Angeles aan vast. Onder ons tweeën, jawel! We hebben al opvang voorzien. Er even tussenuit zonder de twee kinderen... Dat zal Kevin en mij nog eens deugd doen.