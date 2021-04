Zoontje Pedro Elias heeft leukemie overwonnen

ShowbizzFantastisch nieuws ten huize Elias: Rover, het vijfjarige zoontje van Pedro Elias is eindelijk kankervrij verklaard. Dat laat de presentator weten op zijn Instagram. De jongen streed bijna twee jaar lang moedig tegen de ziekte en onderging verschillende chemokuren, beenmergpuncties en verloor zijn haar en wimpers. Vandaag kreeg de jongen het verdict dat de leukemie helemaal uit zijn lichaam verdwenen is.

In mei 2019 kregen Pedro Elias en zijn vriendin Evelien Broekaert het ergste nieuws dat ze konden krijgen. Hun toen 3-jarige zoontje had leukemie. “Rover is normaal een heel enthousiaste kerel”, vertelde Evelien Broekaert toen. “Maar kort voor de krokusvakantie zwakte dat af. Hij zag er heel vaak bleek uit en zeurde veel. Dat was ons kind niet. Ik dacht aan ijzertekort en dus hebben we bloed laten trekken. ‘s Avonds belde de dokter: ‘Zijn witte bloedcellen staan heel laag. Ze stonden op 230, eigenlijk moest dat minstens 1.500 zijn’.” Een paar dagen later maakte Rover koorts, waarna Elias met zijn zoon naar Gasthuisberg reed. “Plots krijg je kamer 419. Op de kinderkankerafdeling”, vertelde hij. Het verdict was leukemie. “De wereld stortte in”, zei Broekaert. De dokter kwam wel meteen met positief nieuws: Rover zou het halen. De behandeling duurde twee jaar, waarvan de eerste zes maanden zeer intensief waren, met onder andere blokken van vier keer per week chemotherapie, vier weken lang. “We wisten dus dat er een heel zware periode aan zat te komen.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Door de chemo verloor Rover ook zijn haar. Om zijn zoontje te steunen schoor Pedro Elias zelf ook zijn haren kort. “Toen ik hoorde dat Rover kaal zou worden, stond ik al bijna met de tondeuse klaar om ook zelf mijn haar af te scheren. Al vond ik die symbooldaden vroeger zelf onnozel, maar voor Rover vond ik dat niet onnozel. Het is een verwoestend gegeven, als je kind kanker heeft. Dan hoopte ik dat ik het had in zijn plaats. Soms voel je je zelfs schuldig, als je naar je kind kijkt, ook al kan je er niets aan doen. Ik ben wel trots op mijn echtgenote, mijn oudste zoon en de zus van Rover. Ik vind dat we dat als gezin heel goed doen. We bleven erin geloven.”

Coronacrisis

Een klein jaar bleef Rover moedig vechten tegen de kanker, maar plots stond heel de wereld stil door het coronavirus. “Ik ben in continue staat van alertheid", vertelde Pedro aan het begin van de eerste lockdown. “Ik wil me niet inbeelden wat het virus voor Rover zou betekenen. We zijn aan deze coronarit begonnen met een week quarantaine voor mij en mijn oudste zoon. Mijn zoon Mateo had een lelijke hoest, en daar was wat paranoia rond. Niet alleen wilde ik dat hij snel beter was, ik moest ook onze jongste zoon beschermen. Rover is kwetsbaar. Door zijn chemotherapie heeft hij weinig witte bloedcellen.”

Ondertussen had hij het zwaarste deel van zijn strijd tegen de kanker al achter de rug. “Hij heeft zijn zware chemo gekregen en is nu - zoals ze dat noemen - in onderhoud”, aldus de presentator. “Ze houden zijn witte bloedcellen zo laag mogelijk, zodat de kankercellen minder kans hebben om weer op te duiken. Zijn chemo is nu in pilvorm, één per dag. Verder heeft Rover een perfect normaal leven. Zijn haar is terug gegroeid, zijn wimpers ook. Hij heeft 95% kans om dit te overleven. Maar dat maakt het niet minder moeilijk. Wij zijn nog altijd verdrietig over het feit dat hij kanker heeft.”

Beenmergpunctie

In oktober vertelde Pedro Elias dat ze bijna op het einde zaten van de moeilijke rit. “We werken nu toe naar een eindexamen, waar ik veel schrik voor hen. Binnen enkele maanden gaan de dokters een beenmergpunctie doen om te kijken of hij kankervrij is.” Vijf dagen geleden kreeg de jongen zijn laatste beenmergpunctie en vandaag kwam het goeie nieuws dat Rover kankervrij is verklaard. “Merci UZ Leuven en alle Rover fans”, laat de papa dolgelukkig weten op zijn Instagram.

Volledig scherm Rover Pedro Elias © Instagram

LEES OOK: