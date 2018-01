Zoontje Kim Kardashian streed tegen longontsteking Kardashians brachten oudjaar bijna in het ziekenhuis door EDA

11u09

Bron: Instagram 0 instagram Showbizz Het waren bange dagen voor Kim Kardashian. De Amerikaanse celebrity onthulde via social media dat haar twee jaar oude zoontje Saint West recent een paar nachten in het ziekenhuis moest doorbrengen met een longontsteking.

"Mijn kostbare babyjongen is zo sterk! Na drie nachten in het ziekenhuis doorgebracht te hebben en aangesloten te worden op zuurstofmachines, was ons eindejaar een uitdaging," schreef Kardashian-West in het bijschrift van een foto op Instagram. "Longontsteking is zo beangstigend, ik wil elke verpleegkundige en elke dokter die daar zo hard werkt bedanken, we zijn jullie allemaal heel dankbaar!"

Kim Kardashian-West deelde niet mee wanneer Saint precies naar het ziekenhuis moest, maar haar woordvoerder bevestigde aan CNN dat hij vorige week van woensdag tot zaterdag in het ziekenhuis was opgenomen. Saint heeft een volledig herstel voltooid, zei Kardashian-West in haar post.

"Hij is thuis en beter, hij is zo veerkrachtig", schreef ze. "Ik weet zeker dat hij nog steeds zal zeggen dat de ambulance rit cool was! Mijn sterke heilige."

Kardashian-West en haar man, Kanye West, hebben ook nog een 4-jarige dochter North West en verwachten dit jaar hun derde kind via surrogaat.

'Met gat bloot'

Kim Kardashian deelde vrijdag overigens een foto van zichzelf bij het ontwaken. Daarin is te zien hoe de socialite in vol ornaat op bed ligt, met de billen bloot.

Moeders leren hun kinderen doorgaans om 'niet met hun gat bloot te liggen. Anders worden ze (zoals in het geval van Saint, dus) ziek'. Het is maar een bedenking, Kim...

Rise & Grind Een foto die is geplaatst door null (@kimkardashian) op 05 jan 2018 om 16:55 CET