Zoontje Angelo te horen op nieuw album Adele: “Ik hou van je”

Nee, Angelo laten niet horen of hij net zo goed kan zingen als z'n beroemde mama, maar toch zal je zijn stem kunnen horen. Adele doorspekte het nummer ‘My Little Love’ namelijk met audio-opnames van gesprekken met haar zoontje. Erin is te horen hoe Angelo z'n uiterste best doet om zijn mama te laten stoppen met huilen. De opname vond namelijk plaats tijdens de scheiding van Adele en haar toenmalige man Simon Konecki.

Angstig en eenzaam

In een ander fragment zegt ze: “Ik houd van je vader, want hij gaf jou aan me. Ik heb een slechte dag gehad, ik ben angstig. Ik voel me paranoïde, gestresseerd en ik heb een kater - dat helpt niet. Ik heb het gevoel dat vandaag de eerste dag is sinds ik hem verliet, waarop ik me echt eenzaam voel. En dat overkomt me nooit. Ik voel me gewoon erg eenzaam en bang, en ik maak me zorgen dat ik me zo nog heel vaak ga voelen."