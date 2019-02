Zoon Will Smith trekt naar Star Wars-universum in Disneyland Paris CD

21 februari 2019

13u16 1 Showbizz Hoog internationaal bezoek in Disneyland Paris. Niemand minder dan Jaden Smith, de zoon van acteur Will Smith, was in het Franse park om zich onder te dompelen in de wereld van Star Wars.

Zo maakte Jaden Smith even deel uit van de Rebel Alliance en overleefde hij een epische expeditie in de Star Wars Hyperspace Mountain. Ook nam de Amerikaanse rapper plaats aan boord van Star Tours voor een 3D-reis naar de beroemde planeten uit de saga. En hij had het duidelijk naar zin. Nog tot en met 17 maart staat Disneyland Paris helemaal in het teken van Star Wars tijdens Legends of the Force: A Celebration of Star Wars.