Zoon van Toon Hermans komt naar Vlaanderen met eerbetoon aan z'n vader KD

10 juli 2019

15u36

Bron: Theatertainment 0 Showbizz Twintig jaar geleden liet cabaretier Toon Hermans het leven. Zijn zoon Maurice brengt voor de gelegenheid een eerbetoon. Hij maakte een voorstelling waarin de liedjes van Toon Hermans en de verhalen van de zoon over zijn vader het publiek een unieke kijk gunnen op het leven, het werk en de passie van Toon Hermans.

‘Toon Hermans - Altijd Zal Ik Van Je Houden’ is op zondag 8 september te zien in Theater Elckerlyc in Antwerpen. “Ik vind dat mijn vader deze hommage heeft verdiend”, aldus Maurice Hermans. “Toen mijn vader pas overleden was, was ieder moment moeilijk om over hem te praten of te schrijven. Nu is dat veranderd. Verdriet is overgeslagen naar herinnering, naar vreugdevolle momenten die we samen hebben beleefd.” Maurice Hermans brengt samen met vier solisten en een pianist een emotioneel eerbetoon aan zijn vader. De bekendste liedjes van Toon, zijn mooiste gedichten en hartverwarmende, soms hilarische anekdotes uit zijn leven in een show over passie, beleving, herkenning en over de liefde.