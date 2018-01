Zoon van Tante Terry: "Een longontsteking is haar wellicht fataal geworden" DBJ

30 januari 2018

17u25 3 Showbizz Tante Terry overleed in het Imeldaziekenhuis in Bonheiden aan de gevolgen van longontsteking, nadat er eerder complicaties waren geweest na een hartoperatie in november. "Mijn mama is altijd heel positief in het leven blijven staan, tot op het einde toe." Dat zegt Guy Van Ginderen (48), de enige zoon van het VRT-icoon.

"Mama heeft eigenlijk altijd een goede gezondheid gehad", zegt haar zoon. "Tot in november vorig jaar, toen moest ze een operatie aan het hart ondergaan en daar zijn wat complicaties bijgekomen. Ze heeft nog hard gevochten om er weer bovenop te komen, maar een drietal weken geleden heeft ze een longontsteking opgelopen, en dat is haar wellicht fataal geworden."

Tante Terry overleed dinsdagochtend in het Imeldaziekenhuis omstreeks 10.30 uur op 86-jarige leeftijd. "Zij is een moeder van vele generaties geweest", zegt Guy Van Ginderen, die een internationaal consultingbedrijf heeft. "Ik was altijd heel erg trots op haar, omdat ik besefte was ze betekende, maar voor mij en voor mijn zoon, haar enige kleinzoon, was ze iemand die altijd klaar stond. Die altijd blij was en de zaken positief benaderde."

Guy Van Ginderen heeft niet alleen goede herinneringen aan zijn moeder als een van de eerste tv-omroepsters en als presentatrice van kinderprogramma's, maar ook aan haar carrière daarna. "Ze heeft na haar tv-carrière nog een mooie loopbaan uitgebouwd in de public relations", zegt haar zoon. "Ze was ook voor mij een grote steun bij de uitbouw van mijn bedrijf, Prime Performance. Ze heeft héél veel voor mij betekend."