Zoon van Sergio Herman treedt in z'n voetsporen: “Moeilijk parcours, maar hij heeft eindelijk z’n passie gevonden”

BVDe opvolging lijkt verzekerd. Sergio Herman (52) zoon Boy (22) wou helemaal niet in de voetsporen van z’n beroemde vader treden, maar nu vind je hem toch terug achter het fornuis van een van diens restaurants. “Maar we koken zelden samen”, zegt Sergio. “Ik wil ’m niet beïnvloeden", klinkt het in ‘Dag Allemaal’.

Garanties zijn er niet, maar de kans dat een derde generatie Herman een florissante toekomst in de horeca gaat uitbouwen is ’n pak groter geworden. Boy, Sergio’s oudste zoon uit zijn eerste huwelijk, roert sinds kort in de potten van AIRrepublic, een sterrenzaak van vader Herman in Cadzand. Een streepje voor krijgt Boy er echter niet, Sergio wil hem z’n eigen fouten laten maken en langzaam de ladder zien bestijgen richting een mogelijke functie als chef-kok, ooit. Chocolatier Dominique Persoone (54) kent Sergio goed, zijn zoon Julius en Boy zijn goede vrienden. “Maar ze hebben allebei een lief nu, en dan komt ’t er niet zo vaak meer van om af te spreken”, lacht Dominique.

Wat ook meespeelt, zijn de uitdagende uren die Boy klopt in AIRrepublic. “Boy heeft wat moeite gehad om z’n weg te vinden”, weet Dominique. “Het was een lastig parcours, want eerst volgde hij ’n technische richting, maar nu lijkt hij toch z’n passie te hebben gevonden. Sergio is er al bezorgd over geweest, dat wel. Als je ’n toekomst in de horeca wil uitbouwen, moet je het écht graag doen, dat weet hij beter dan wie ook.”

(Lees meer onder de Instagrampost)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Geen cadeau

“Het zal niet evident zijn voor Boy”, voorspelt Dominique. “Beginnen als ‘zoon van’, ik heb ’t bij Julius ook gemerkt, da’s geen cadeau. Iedereen heeft z’n vooroordelen klaar, hé. Laat Boy dus maar rustig groeien in die keuken. Als ik zie hoe Julius in een jaar is geëvolueerd, tot nu plots een van de 50 meest invloedrijke foodies in het land... Hij doet ’t toch maar.”

In ‘De Eregast’ op njam! zei Sergio: “Ik sta zelden naast Boy in de keuken, want ik wil ’m niet te veel beïnvloeden.” Hij gaf ook toe dat hij het koken mist. “Onlangs heb ik een paar keer de chef in Le Pristine vervangen, dan stond ik nog eens een dag achter de kachel. Ongelooflijk, het gevoel was gelijk terug. Als ik dan naar huis rijd, denk ik: já, dit is het toch wel.”

KIJK OOK. Ellemieke Vermolen praat over scheiding met Sergio Herman

Lees ook:

KIJK OOK. Wim Lybaert en Sergio Herman over nooit tevreden zijn in ‘Sergio over de grens’