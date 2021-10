Zoon van Michel Preud’homme doet straks mee aan ‘Klopjacht’: “Bewijzen dat ik geen fils à papa ben”

Celebrities Wat is er met het gezicht van Tom Cruise gebeurd?

12 oktober Onderging Tom Cruise (59) de laatste tijd een make-over, koos hij voor botox of fillers of strijdt hij tegen een medische aandoening? Het is dé vraag die momenteel gesteld wordt, nadat de acteur tijdens een honkbalwedstrijd in San Francisco gefotografeerd werd. Zo stellen zijn fans dat Tom nog amper op zichzelf lijkt, en speculeren ze volop over de mogelijke cosmetische ingrepen die hij liet uitvoeren.