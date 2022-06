Zoon van Madonna brengt in rode jurk eerbetoon aan z'n bekende moeder

Madonna en haar zoon David Banda woonden het WBA World Lightweight Championship in New York bij. Daarbij ging vooral David met de aandacht lopen, dankzij z'n keuze voor een knalrode jurk - die fel afstak tegen het zwarte trainingspak dat z'n moeder droeg. Een opvallende keuze, maar het bleek vooral een mooi eerbetoon aan Madonna zelf. “David Banda droeg een jurk van adidas x Gucci in een heus ‘verleden ontmoet het heden’-momentje”, liet het modemerk Gucci - die de jurk opnam in een capsulecollectie - trots weten op sociale media. “Zijn moeder, Madonna, werd in 1993 al gefotografeerd in de jurk waarop dit geïnspireerd is.”