Zoon van J.R.R. Tolkien (95), die zijn vaders werk voortzette, overleden

16 januari 2020

21u00

Christopher Tolkien, zoon van The Lord of the Rings-schrijver J.R.R. Tolkien, is vandaag overleden op 95-jarige leeftijd. Dat meldt The Tolkien Society op Twitter.

Christopher, die zelf ook schrijver was, werd vooral bekend door de voortzetting van zijn vaders werk. Hij was de derde zoon van J.R.R. Tolkien, die in 1973 stierf. Na de dood van zijn vader werkte hij aan het verzamelen van zijn vaders schrijfwerk. Met alle verzamelde verhalen die zijn vader nog niet had uitgebracht, maakte hij The Silmarillion, dat uitkwam in 1977. Christopher tekende ook de kaarten voor de The Lord of the Rings-boeken.



In 2008 spande hij een zaak aan tegen New Line Cinema, dat The Lord of the Rings-films uitbracht, omdat het bedrijf hem en zijn familie 80 miljoen pond schuldig zou zijn in onbetaalde royalty’s. De zaak werd uiteindelijk geschikt en Christopher besloot geen juridische stappen te ondernemen tegen de verfilming van The Hobbit.

Christopher Tolkien has died at the age of 95. The Tolkien Society sends its deepest condolences to Baillie, Simon, Adam, Rachel and the whole Tolkien family. pic.twitter.com/X83PTx4b7x Tolkien Society(@ TolkienSociety) link