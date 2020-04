Zoon Tine Embrechts brengt plaat uit mét rappende nonkel Pieter Redactie

20 april 2020

08u46

Bron: TV Familie 2 Showbizz Voor Tine Embrechts (44) is deze coronaperiode best pittig. Met Gaston en Maurice, haar zoontjes met Guga Baúl (34), heeft de actrice een peuter én een kleuter in huis. “Ons bezighouden is het probleem dus niet”, zegt Tine aan TV Familie. “Laurent (zoals Guga echt heet, red.) en ik zitten momenteel werkloos thuis. En misschien nog een geluk dat we niet moeten werken, want dat zou geen lachertje geweest zijn in combinatie met de kinderen.”

Normaal zijn Tine en Guga zoals veel andere koppels nooit zo’n lange periode sámen thuis. “En toch kunnen we elkaar zéker nog verdragen”, zegt Tine, die recent te zien was in het laatste seizoen van ‘Zie mij graag’ op Eén. “We hebben samen al wel wat watertjes doorgezwommen. Laurent en ik zijn echt een goed team en genieten van de tijd die we nu samen met de kinderen doorbrengen. We wisselen onze tijd met de kleinsten geregeld af, want het is wel vermoeiend. Gelukkig houden m’n twee oudste zonen (uit een eerdere relatie, red.) zich ondertussen rustig zelfstandig bezig.”

Trots op zoon

Genieten doen Tine, Guga en de kinderen vooral in de tuin: “Wat een geluk dat dit kan dankzij het weer. Voor de rest proberen we echt niet buiten te komen en ons volledig aan de regels te houden.”

Tines oudste zoon Oscar (16) gebruikte deze periode om onder z’n artiestennaam O S K I z’n eerste hiphopplaat uit te brengen. “Ik ben als fiere mama uiteraard niet objectief, maar ’t is écht wel straf, hoor!”, aldus Tine. “Pas op, Oscar blijft er nuchter over. Hij is al jaren met muziek bezig en leeft ervoor. Met hiphop heeft hij nu z’n ding gevonden. Al is niet alles mijn genre, maar ik ben dan ook niet de doelgroep. Oscar doet alles zelf, van vocals tot beats. En het klinkt echt goed. ‘2140’ is een samenwerking met mijn broer Pieter, en da’s mijn favoriete nummer. Dus wie tijd heeft - en dat zullen nu wel véél mensen zijn - moet zéker O S K I eens via Spotify of andere streamingdiensten opzoeken.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.