Zoon 'SATC'-ster Cynthia Nixon is transgender Redactie

23 juni 2018

09u51

Bron: BuzzE 0 Showbizz Cynthia Nixon heeft vrijdag onthuld dat haar zoon Samuel transgender is. Dat deed 52-jarige Sex and the City-actrice heel toepasselijk op Trans Day of Action, een dag waarop al jaren in New York aandacht wordt gevraagd voor de problemen waar transgenders tegenaan lopen.

"Ik ben zo trots op mijn zoon Samuel Joseph Mozes (genaamd Seph), die deze maand is afgestudeerd. Ik neem mijn petje af voor hem en iedereen die vandaag #TransDayofAction viert", schreef Nixon bij een foto van haar zoon.

De 21-jarige Samuel werd geboren als Samantha Mozes. Cynthia heeft ook nog een andere zoon met haar ex-man Danny Mozes. In 2004 maakte de actrice bekend een relatie te hebben met een vrouw. Met haar deelt Nixon ook de 7-jarige Max.

Nixon, die jaren de rol van Miranda Hobbes vertolkte in de populaire serie 'Sex and the City', wil gouverneur van de staat New York worden. In maart maakte ze bekend dat ze de politieke strijd aangaat met de huidige gouverneur, Democraat Andrew Cuomo.