Zoon Robin Williams: “Hij was zo gefrustreerd door die foute diagnose”

CelebritiesIn 2014 maakte acteur Robin Williams op 63-jarige leeftijd een einde aan zijn leven, kort nadat hij de diagnose Parkinson kreeg. Pas na zijn dood raakte bekend dat hij eigenlijk aan dementie leed. Zijn zoon, Zak (38), vertelt nu in de podcast ‘The Genius Life’ over hoe moeilijk zijn vader het daarmee had.

Robin Williams, een geliefd en gevierd acteur, kreeg niet lang voor zijn dood de diagnose Parkinson. Maar na z’n overlijden bleek dat de acteur eigenlijk aan Lewy body dementie leed. Zijn zoon Zak vertelt in de podcast dat hij zag hoe de Parkinson-diagnose zijn vader enorm frustreerde. “Wat hij meemaakte, kwam niet overeen met wat de vele andere Parkinson-patiënten doormaken”, klinkt het. “Hij voelde zich gefrustreerd. Hij kon zich niet goed meer focussen, en dat stoorde hem ook. Hij had ook problemen geassocieerd met hoe hij zich voelde. En van een neurologisch perspectief voelde hij zich niet geweldig. Hij had veel meer last van angsten en depressie. Van wat hij meemaakte en wat hij me vertelde, besefte ik dat het voor hem ongemakkelijk was."

Zware medicatie

De man denkt dat de foute diagnose de situatie erger heeft gemaakt voor zijn vader. “De medicijnen die gebruikt worden zijn geen grap. Ze wegen fysiek en mentaal zwaar door. De diagnose was anders dan de ziekte, dus ik denk dat dit mogelijk zo’n situatie is waarin je medicatie neemt, maar enkel de neveneffecten ervaart. Het was een periode van intense frustratie”, zegt Zak. “Ik wilde er elke dag voor hem zijn, want zo’n diagnose kan erg isolerend zijn, ook al ben je bij je familie en je geliefden.

Volledig scherm Robin Williams ex-vrouw Marsha Garces Williams met hun kinderen: Cody, Zachary (tweede van links) en z'n vriendin Alex en dochter Zelda op de Golden Globe Awards in 2005 © Getty Images

Alcohol

De zelfmoord van Robin had ook voor Zak zware gevolgen. “Ik probeerde het trauma te overkomen door middel van alcohol. Maar in plaats daarvan creëerde het alleen maar extra, grote, problemen", klinkt het. De man vertelt dat hij naar een psychiater ging en daar de diagnose ‘posttraumatische stressstoornis’ kreeg. Door een twaalf-stappen-programma en groepstherapie kreeg hij z'n leven uiteindelijk weer op de rails.

Volgens Zak is het belangrijk om hierover te praten, omdat dat vaak nog een taboe is - vooral voor mannen. “Ik denk dat heel veel mannen zich geïsoleerd voelen, en niet de juiste uitlaatkleppen hebben", klinkt het. Daarom zet Zak zich in voor organisaties die aan de mentale gezondheid werken. “Ik heb ontdekt dat me daarvoor inzetten, me helpt om m'n trauma te genezen."

Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be

