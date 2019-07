Zoon Raymond Van Het Groenewoud windt er geen doekjes om: "Wereldvrede via seks, dat zou toch de max zijn?" Redactie

03 juli 2019

00u00 1 Showbizz Met een vader als Raymond Van het Groenewoud is het niet meer dan logisch dat ook jongste zoon Leander (32) de muziekmicrobe heeft geërfd. Al gooit de jongeman het met z'n allereerste single 'De befkapoen' over een iets andere boeg. "We zijn tegenwoordig te serieus over alles wat met seksualiteit te maken heeft", klinkt het.

Neen, Leander windt er geen doekjes om. In zijn aanstekelijke schlagernummer onder de artiestennaam Alex Verdi bezingt hij de liefde voor het vrouwelijk orgasme. Want ja, lyrics à la 'Het enige waar ik met passie voor ga, dat is het bevredigen van mijn schat', 'Die kleren moeten uit en leg je neer' of 'Dan kom ik naar je huis en lik ik aan je muis': ze laten weinig aan de verbeelding over. En dan zeggen dat het nummer de uitloper is van een jolige avond met vrienden. "Ik heb enkele vrienden met wie ik op zulke momenten onnozele gedichten schrijf en vreemde woorden bedenk. 'Befkapoen' is tijdens zo'n brainstormsessie ontstaan en is in mijn hoofd blijven sudderen. Op een bepaald moment hoorde ik daar, uit het niets, een schlagernummer bij."

De mannelijke Merol - de Nederlandse zangeres die enkele maanden geleden 'Hou je bek en bef me' uitbracht - lijkt hiermee dus opgestaan. "Ik wilde in de eerste plaats een grappig, luchtig nummer maken. En dat mag, aangezien de maatschappij een preuts beeld van seks ophangt. Een heel verschil met hoe er individueel over wordt nagedacht: sappiger, smeuïger of wilder. Dat gezegd zijnde: het is geen platte song over seks geworden. En ja, ik geloof ook wel - een beetje naïef misschien - dat ik met dit nummer wereldvrede kan bereiken. Geef toe: wereldvrede via orale seks, dat zou toch de max zijn?" (lacht)

Schlagerfestival

Terwijl Leander op eigen wijze de wereld verbetert, kan hij alvast rekenen op een schare trouwe fans. "De mensen die het nummer al gehoord hebben, vinden het alvast vrolijk en aanstekelijk", klinkt het. "Toen ik het aan mijn vader liet horen, was hij onmiddellijk onder de indruk. Hij vond het zelfs zo goed dat hij vroeg of hij het mocht opnemen in z'n set. Ik kan jullie verzekeren: dat was voor mij echt een zalig moment, te weten dat mijn vader er zo over dacht. Ondertussen hebben we dit nummer ook al samen opgevoerd. Al is het in de eerste plaats wel de bedoeling dat ik het alleen breng. Voor mij is dat echt een project waarin ik de clown in mij even naar buiten kan laten komen. In het dagelijkse leven ben ik best wel gereserveerd, maar dat merk je niet bij Alex Verdi. Ik hoop dan ook dat dit nummer een hit wordt en dat ik er veel airplay mee krijg, dat zou toch een mijlpaal zijn in mijn leven. En voorts: dat ik vaak mag optreden. Het schlagerfestival mag mij altijd bellen."