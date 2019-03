Zoon Paul Severs: “Geen idee of hij erdoor komt. We kunnen alleen maar hopen” Jolien Boeckx

20 maart 2019

06u45 0 Showbizz Niks herinnert Paul Severs (70) zich nog van zijn zware hartaanval vorige week. De balans is zwaar: de zanger ligt nog in het ziekenhuis met een zwaar verzwakt hart, twee gebroken ribben, een gebroken sleutelbeen en complicaties aan de longen en het hoofd. “We kunnen alleen hopen dat hij erdoor komt”, zegt zoon Christophe.

Al een volledige week ligt het lot van Paul Severs in de handen van een team dokters in het universitair ziekenhuis van Anderlecht. Zoon Christophe vermoedt dat de legendarische ‘Zeg ‘ns meisje’-zanger weet dat hij in het ziekenhuis ligt, alleen niet hoe hij daar beland is. “Pa herinnert zich niets meer”, vertelt hij in zijn eerste interview - eerdere updates gaf Christophe via Facebook.

Paul ging vorige dinsdag fietsen in zijn thuisgemeente Sint-Renelde, bij Tubeke, kreeg een hartaanval en viel. Een toevallige voorbijganger zag hem liggen, belde de hulpdiensten en startte een reanimatie. “Blijkbaar lag hij toen al in een natuurlijke coma, hebben de dokters ons nu verteld”, zegt Christophe. “In het ziekenhuis hebben ze hem in een kunstmatige coma gebracht. Hem daaruit krijgen, was een eerste overwinning. Hij herkende ons meteen, wat een hele geruststelling was. Sinds het ontwaken blijkt ook dat zijn neurologische capaciteiten goed zijn en zijn motoriek is ook meer dan oké. Hij kan zijn armen en benen bewegen, dus dat is positief.”

Oververmoeid?

Al is er een grote ‘maar’. “Zijn hart is zwaar verzwakt. Het kan zijn dat er een operatie komt. De dokters volgen het constant op”, legt Christophe uit. “Mijn pa heeft nooit problemen gehad met zijn hart, het zit ook niet in de familie of zo. Misschien was het een samenloop van omstandigheden: de ouderdom, te veel werken, stress, oververmoeidheid en cholesterol. Pa sliep de laatste maanden heel onregelmatig. Hij heeft al een jaar last van reflux, waardoor hij rechtop in bed moet slapen. Probeer dat maar eens: dat is niet evident, hoor.”

Door de val heeft de zanger twee gebroken ribben, een gebroken sleutelbeen, veel blauwe plekken, hoofdwonden en complicaties aan de longen. Severs krijgt ook hulp bij het ademen. “Pa krijgt veel medicatie tegen de pijn, maar daardoor is hij heel versuft. Het enige wat hij zegt, zijn dingen als: ‘Ik ben moe’, ‘Ik heb pijn’. Als ik zeg dat er zoveel mensen zijn die hem steunen, knikt hij eens. Over optreden - wat hij de dag voor zijn hartaanval nog gedaan heeft - kunnen we nog niet eens praten. Mijn pa is er ernstig aan toe. Hoe snel hij revalideert, is moeilijk in te schatten. Gaat hij hier doorkomen? We weten het niet”, zucht Christophe. “We hebben hoop, maar de eerste analyses van de verdere onderzoeken verwachten we pas volgende week.”

Toevallig komt deze week ‘Zeg ‘ns meisje’ aan bod in de Ketnet-serie ‘#LikeMe’. “Mijn pa vond dat heel leuk. Het zal hem plezier doen dat zijn muziek opnieuw een generatie kan bekoren.”