Zoon Paul Severs belandde na zijn dood in een depressie: "Na de begrafenis zwaar gecrasht"

08 januari 2020

06u00

Bron: Dag Allemaal 2 Showbizz “Wanneer de telefoon gaat, denk ik nog altijd dat het papa is.” Na de begrafenis van Paul Severs negen maanden geleden, crashte zijn enige zoon Christophe (41). Maar stilaan raakt hij er weer bovenop. “En nu ons mama dichter bij ons is komen wonen, ben ik toch een stuk geruster”, zegt hij in Dag Allemaal.

De feestdagen zijn achter de rug, en dat is een opluchting voor Christophe Severs. Want het waren de eerste zonder zijn vader. “Al had papa de gewoonte om op feestdagen te werken”, vertelt Christophe wanneer hij ons ontvangt bij hem thuis in Halle. “Kerst, Nieuwjaar, zijn eigen verjaardag... Niets was belangrijk genoeg om een optreden te laten vallen. Hij stond heel dicht bij zijn fans en deed alles voor hen. Zijn geluk was om op dat podium te staan, met mijn ma en zijn danseressen, en daarvoor heeft hij veel van zijn gezinsleven opgeofferd.”

