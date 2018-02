Zoon Michael Douglas geeft eerste interview sinds vrijlating EDA

11 februari 2018

15u58 0 Showbizz Cameron Douglas (31) zat zeven jaar in de cel wegens drugshandel. Voor het eerst sinds zijn vrijlating in 2016 spreekt de zoon van acteur Michael Douglas over hoe zijn familie hem hielp die moeilijke periode door te komen. " De liefde van mijn familie heeft me geholpen in mijn donkerste dagen", klinkt het erkentelijk.

In een interview met de Britse krant Daily Mail beschrijft Cameron het moment dat hij samen met medegevangenen de bezoekerskamer binnen kwam en daar zijn opa Kirk, vader Michael en stiefmoeder Catherine Zeta-Jones trof. Het was een bijzonder moment en volgens Cameron één van de belangrijkste van zijn leven.

Zijn 101-jarige grootvader Kirk was toen ook al hoogbejaard, maar gaf, net zoals Michael en Catherine, nooit op. "Opa kwam de hele tijd met een zonnebril op, net als een echte Hollywoodster. Hij vroeg me: 'Bij hoeveel gevechten ben je betrokken geweest - en hoeveel heb je gewonnen?' Hij is uit stevig hout gesneden! Toen de gezondheidstoestand van Kirk het niet langer toestond om zijn kleinzoon te bezoeken, schreef hij hem minstens twee brieven per maand.

Ook voor Catherine, de vrouw van zijn vader Michael, heeft Cameron veel lof. "Ze geeft nooit op en heeft toen ook niet opgegeven. De liefde van mijn familie heeft me geholpen in mijn donkerste dagen", aldus de 39-jarige Cameron, die onlangs met zijn vriendin Viviane Thibes een dochter kreeg.

Zwart schaap

Met Kirk Douglas als grootvader en Michael Douglas als vader en de goede looks van beiden, zou Cameron gemakkelijk toegang moeten hebben verkregen tot de wereld van succes. Maar toch was hij zijn hele volwassen leven het zwarte schaap van de familie. De bekendheid van zijn grootvader en vader, bleek juist een grote worsteling voor de jonge Cameron.

Kranten kopten alsmaar over zijn arrestaties wegens drugs en zijn tripjes naar afkickklinieken. In 2010 werd hij uiteindelijk veroordeeld tot vijf jaar cel vanwege het verhandelen van crystal meth en het bezit van heroïne. In 2011 werd die celstraf bijna verdubbeld, omdat hij probeerde drugs te verkopen aan andere gevangenen.

Mazzel

Nu voelt Cameron zich naar eigen zeggen herboren. Clean en nuchter, vergezeld van zijn Braziliaanse vriendin Viviane Thibes en hun onlangs geboren dochter Lua Izzy. "Toen die celdeur dichtklapte op de eerste avond van mijn opsluiting, voelde ik me alsof ik in een nachtmerrie zat en elk moment wakker kon worden. Maar de droom werd erger en erger. Zeven jaar lang heb ik in een nachtmerrie geleefd, maar de liefde van mijn familie hield nooit op.”