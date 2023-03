Zoon Marco Borsato opgelucht nu zijn vader niet vervolgd wordt, toekomst ‘The Voice of Holland’ blijft onzeker

BV Anke Buckinx bezoekt Staf Coppens in Zweden én opent blik Surström­ming: “Het ruikt in mijn keuken altijd zo”

Joe-dj Anke Buckinx (42) kruipt, voor het radioprogramma ‘In bed met Anke’, bij enkele bekende Vlamingen in bed. Het is aan haar Joe-wederhelft Sven Ornelis (49) én de luisteraars om te achterhalen bij wie ze precies is blijven slapen. Als eerste was niemand minder dan Staf Coppens (42) aan de beurt... in Zweden. Volgens Staf is het logisch om op reis te proeven van de lokale delicatessen. In Zweden is dat Surströmming, oftewel gefermenteerde haring. “Wat een poessies hier in Zweden. Ik kan hier echt tegen.”