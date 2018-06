Zoon Farrah Fawcett aangeklaagd voor poging tot moord SD

11 juni 2018

18u59

Bron: The Independent/BuzzE 0 Showbizz Redmond O’Neal (33), de zoon van wijlen actrice Farrah Fawcett en Ryan O’Neal (77), is aangeklaagd voor poging tot moord. Volgens de politie van Los Angeles is hij verantwoordelijk voor een reeks gewelddadige aanvallen op onbekenden in mei dit jaar.

Begin mei werd Los Angeles geteisterd door een reeks gewelddadige aanvallen. De politie acht Redmond O’Neal (33) nu verantwoordelijk. Zo verdenken ze hem van het neersteken van een man op Venice Beach. Drie uur later zou hij nog iemand anders in het gezicht, de nek en het bovenlichaam hebben gestoken.

Naar verluidt viel hij maar liefst vijf willekeurige mensen aan tussen 2 en 5 mei dit jaar. De politie kreeg hem in het vizier nadat hij gearresteerd werd bij een gewelddadige overval op een supermarkt in Santa Monica op 8 mei. “Na zijn arrestatie stopten ook de gewelddadige aanvallen”, zegt de lokale politie. “Bovendien komt zijn uiterlijk overeen met de beschrijvingen die de slachtoffers hebben gegeven van hun aanvaller.”

O’Neal werd vrijdag aangeklaagd voor poging tot moord, twee aanvallen met een dodelijk wapen, bezit van een dodelijk wapen, bedreigingen en slagen en verwondingen. Voorlopig blijft hij in voorhechtenis.

De zoon van de Charlie's Angels-actrice kwam de afgelopen tien jaar meerdere keren in aanraking met de politie. Toen Farrah overleed in 2009 zat Redmond een straf uit voor drugsgerelateerde vergrijpen. In 2011 werd hij opgepakt voor drugs- en wapenbezit, en in 2015 kreeg hij een gevangenisstraf van drie jaar opgelegd voor het overtreden van de voorwaarden van zijn proeftijd. Hij werd vervroegd vrijgelaten wegens een cellentekort.

Redmond wijt zijn drugsverslaving en criminele daden aan de roem van zijn ouders. Volgens hem werkte de druk die daarbij kwam kijken als een tijdbom in zijn hoofd. In een interview vanuit de gevangenis met Radar Online verklaarde de 33-jarige onlangs dat drugs niet zijn probleem is, maar "het psychologische trauma van mijn leven: de ruzies met mijn vader, uit huis gegooid worden en op de straat leven, naar een psychiatrische instelling worden gestuurd, de hele tijd publiekelijk vernederd worden om wie mijn ouders zijn."