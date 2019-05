Zoon ‘Familie’-actrice viert bekerwinst van KV Mechelen CD

02 mei 2019

13u43 0 Showbizz Caroline Maes (43) is door het dolle heen nu KV Mechelen de bekerfinale heeft gewonnen. Niet alleen omdat de Familie-actrice trouwe supporter is van de voetbalclub maar ook omdat haar zoon Arno als reservedoelman deel uitmaakt van de A-ploeg. En ook al stond de 18-jarige kerel niet op het veld, toch verscheen hij mee op het balkon van het stadhuis van Mechelen.

Als echte helden werden de spelers van Mechelen in hun thuisstad ontvangen nadat ze met 1-2 de bekerfinale van België wonnen tegen AA Gent. Op het balkon van de stadhuis zwaaiden ze met de kampioenenbeker. Tussen al die spelers stond ook Arno Valkenaers, de 18-jarige zoon van Familie-actrice Caroline Maes. Hij tekende vorig jaar een professioneel voetbalcontract van drie jaar bij KV Mechelen.

“Arno is één van de drie reservekeepers van de eerste ploeg en moet dus elke dag meetrainen”, vertelde Caroline vorig jaar aan Story. “Door dat contract kan hij in een beschermde clubomgeving aan zijn voetbalcarrière werken. Maar hij combineert het wel met zijn hogere studies communicatiemanagement. Ik wilde liever niet dat hij zich helemaal op het voetbal wierp. Ik vind het belangrijk dat hij zijn wereld verruimt en in contact komt met leeftijdsgenoten. Plus, voor hetzelfde geld is hij morgen gekwetst en mag hij een streep trekken onder zijn voetbalcarrière. Dan sta je daar mooi zonder diploma. Maar we zien wel hoe het loopt. We leggen hem geen druk op.”

En die combinatie van topsport en studies is best wel zwaar. “Arno weet dat hij niet de makkelijkste weg heeft gekozen, ook al denken sommigen van wel. Ik zie elke dag dat profvoetballers geen luxeleventje leiden, maar juist keihard moeten werken. Zowel fysiek als mentaal moeten ze telkens opnieuw hun grenzen verleggen.” Al heeft het voetbal Arno ook op een positieve manier veranderd. “Ik vind wel dat hij een zekere maturiteit heeft gekweekt. Hij is rustig, weet wat hij wil en gaat daar volledig voor. Zelfs tijdens de vakantie ging hij om kwart voor zeven ’s ochtends trainen. En ’s avonds deed hij thuis nog oefeningen of ging hij lopen. De discipline die hij daarbij aan de dag legt, bewonder ik enorm. Hij zaagt of zucht bijna nooit, terwijl topsport veel opofferingen vraagt”, aldus Caroline in datzelfde interview.