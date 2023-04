Zoon en dochter van Stef Bos overleefden nipt zware crash: “Twee uur lang dacht ik dat mijn kinderen dood waren”

Celebrities Acteur Michael Lerner overleden op 81-jarige leeftijd: “We zijn een legende kwijtge­raakt”

De Amerikaanse acteur Michael Lerner is op 81-jarige leeftijd overleden. Hij was onder meer te zien in films als ‘Elf’, ‘Godzilla’, ‘X-Men: Days of Future Past’ en ‘Barton Fink’. Voor die laatste prent werd de acteur genomineerd voor een Oscar in de categorie ‘Beste mannelijke bijrol’.