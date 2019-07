Zonnebrillen, champagne, ontbijt: Tomorrowland viert jubileum en trakteert DBJ

26 juli 2019

16u10 1 Showbizz Dit jaar viert Tomorrowland zijn vijftiende verjaardag en dat feest wil de organisatie delen met zijn bezoekers. Net als vorig weekend delen ze het hele weekend cadeaus uit aan toevallige passanten. Zonnebrillen, maar ook cocktails, camping-upgrades, waardebonnen, ontbijt en veel meer.

Het tweede weekend van Tomorrowland is van start gegaan en voor de vroege vogels valt er nogal wat te rapen. Om je ogen te beschermen tegen de zon, deelde de organisatie gratis zonnebrillen uit, maar dat is lang niet het enige. Er waren verfrissende watermeloenen, maar ook exclusievere cadeaus.

Zo konden enkele festivalsgangers met een bon van 50 euro kleren shoppen op het festival, werden er vouchers met 20 pearls (de munteenheid op Tomorrowland) uitgedeeld, maar ook tegoedbonnen voor een exclusief diner in de restaurants of voor een ontbijt aan de mainstage. Het ging zelfs nog verder 42 mensen kregen ook een update van hun accommodatie. De leukste is misschien wel de zogenaamde ‘Crazy butler’, waarbij een butler een koppel uit het publiek neemt, ter plekke voor hen een tafeltje dekt en hen een intieme tête à tête bezorgt.

Hoe kan je er nu voor zorgen dat het jou overkomt? Simpel, dat kan niet. De gulle gevers worden gedreven door het lot. Wel een tip: voor mensen met een goed verhaal, je hebt bijvoorbeeld een Tomorrowland-tattoo of je hebt je vriendin er ten huwelijk gevraagd, dan kan je wel een extraatje verwachten als je de juiste mensen kunt bereiken.