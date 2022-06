Zonen van Kim Kardashian verpesten optreden in ‘The Tonight Show’: “Kunnen jullie stoppen met dat lawaai?”

Het moment is te bekijken in onderstaande video, vanaf 1 minuut 20 seconden.

Het werd een bijzondere uitzending van ‘The Tonight Show’, afgelopen dinsdag. Kim Kardashian was te gast bij Jimmy Fallon, maar ze nam voor één keer haar twee zonen, Psalm en Saint, mee naar de tv-studio. De jongens veroorzaakten al snel chaos, waardoor Kim werd gedwongen om het interview met presentator Jimmy Fallon te onderbreken. Ze probeerde haar kinderen het zwijgen op te leggen. “Jongens, kunnen jullie nu stoppen? Dit is de eerste keer dat jullie met me mee zijn naar het werk. Alsjeblieft, verpest dit nou niet.”