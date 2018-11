Zonder klimervaring naar Kilimanjaro voor de Warmste Week: BV’s drukken hun steun uit MVO

07 november 2018

07u23 4 Showbizz Dieter Van Daele, voormalig manager van dj-duo 2Empress, gaat van 19 tot 25 november voor een klapper in het kader van de Warmste Week.

Hij zal in zijn eentje de Kilimanjaro in Tanzania beklimmen voor de vzw Dog Happiness BE. En dat plannetje kan rekenen op enkele bekende supporters. Zo spraken onder andere Justine Szpringer, Peter Van Asbroeck, Sam Gooris, Piet Huysentruyt en Ingeborg via korte filmpjes hun steun uit voor de actie van Dieter. Kijk maar!