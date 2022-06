Zonder écht jawoord: is huwelijk van Tamara en Bob in ‘Thuis’ wel rechtsgeldig?

TVTraditioneel gezien is een huwelijk hét absolute hoogtepunt van het soapjaar. Ook in ‘Thuis’ mochten de ringen onlangs nog eens bovengehaald worden, toen personages Bob en Tamara elkaar eeuwige trouw beloofden. Maar de manier waaróp ze dat deden, zorgt bij sommige fans wel voor opgetrokken wenkbrauwen. Want is het huwelijk wel rechtsgeldig? Wij legden ons oor te luister bij het team van ‘Thuis’ en een expert ter zake.

Op het officiële ‘Thuis’-account op Facebook vroegen enkele kritische fans zich af of het recente huwelijk van Tamara en Bob in ‘Thuis’ wel rechtsgeldig is. De bruid antwoordde tijdens de ceremonie in het gemeentehuis immers ‘absoluut’ in plaats van met het traditionele ‘ja’. Volgens sommigen mag dat niet en telt de trouw daarom niet.

Bij ‘Thuis’ schrok men wel van die theorie. “Het is niet de bedoeling van onze scenaristen om daar in de verhaallijn nog op terug te komen”, aldus ‘Thuis’-producer Hans Roggen. “Volgens onze interpretatie van de huwelijkswet is een jawoord niet verplicht. Maar mocht dat wel zo zijn, dan storen we ons daar niet aan. ‘Thuis’ is fictie en in de serie gaan we er van uit dat de twee tortelduifjes innig getrouwd zijn. Al weet elke ‘Thuis’-kijker ondertussen ook wel dat huwelijksgeluk in ‘Thuis’ statistisch gezien iets minder lang duurt dan doorgaans in de realiteit. Maar misschien moesten we voor in de toekomst toch eens informeren bij een jurist of kenner ter zake?”

Volledig scherm Tine Priem en Christophe Haddad op de viering van 'Thuis' © Photonews

Honderden huwelijken

Gunter Van Campenhout is zo’n expert ter zake. In een vorig leven was hij jarenlang de ene helft van de popgroep Mama’s Jasje, maar in 2000 stapte hij in de politiek en werd hij ook gemeenteraadslid in Stekene. Sinds 2013 is Gunter in die gemeente tweede schepen en voltrekt hij samen met de burgemeester zo’n 80 huwelijken per jaar. De voormalige gitarist was trouwens ook twee keer als schepen van de burgerlijke stand aan het werk te zien in het VTM-programma ‘Blind getrouwd’, want hij huwde Stijn en Joke in 2019 en Sven en Veerle in 2021.

“Ik heb ondertussen al een paar honderd bruiloften ingezegend”, aldus Gunter. “De wet zegt ter zake dat de beide partners niet alleen bevestigend , maar ook heel duidelijk hoorbaar moeten antwoorden. Ik vind het woord ‘absoluut’ zeer bevestigend en misschien zelfs nog meer dan gewoon ‘ja’. Ik reken dat antwoord dus goed bij een huwelijk.”

Volledig scherm Schepen Gunther Van Campenhout huwde Joke en Stijn in 'Blind Getrouwd' © Medialaan

Heb je een antwoord al eens niet goedgekeurd?

“Dat gebeurt af en toe, ja. Zo zijn er al een paar koppels geweest waarvan een van de partners zo onder de indruk is van het gebeuren, dat er enkel iets wordt gemompeld. Dat telt echter niet. Als het antwoord niet duidelijk hoorbaar is, moet ik vragen om het luider te herhalen. Enkel knikken telt trouwens ook niet. De bevestiging moet hoorbaar zijn. Ik heb het ook al meegemaakt dat sommige partners er een zwanske van willen maken en antwoorden: ‘Zou ik dat wel doen’ of ‘Ik zal maar ‘ja’ zeggen, zeker?’ Maar dan moet ik hen terechtwijzen en zeggen dat het huwelijk serieus is en dat ze een ander antwoord moeten geven. Dan schrikken ze altijd even, maar herpakken ze zich.”

Heeft iemand al eens ‘absoluut’ geantwoord?

“Ik dacht van wel. Over zo’n antwoord kan toch geen misverstand bestaan? Ik rekende dat dan ook goed. Net zoals ik het huwelijk in ‘Thuis’ ook zou goedkeuren. Mocht ik er naast zitten, dan lopen er in Stekene een paar koppels wiens huwelijk ongeldig is. Maar ik denk dat iedereen op beide oren kan slapen. En de ‘Thuis’-kijkers dus ook. (lacht)”

