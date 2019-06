Zon, familie en binding bras: Sam Bettens viert vakantie in zijn vierde vlog SD

16 juni 2019

14u00

Na zijn eerste show als man op Gladiolen vorige week, zit Sam Bettens (46) ondertussen alweer in de Verenigde Staten voor een zuurverdiende vakantie met vrouw en kinderen. Tijd om even wat meer afstand te nemen van alles wat er gaande is met betrekking tot zijn transitie, vertelt hij in zijn nieuwste vlog. Al deelt hij terloops ook zijn kennis over 'binding bra s'.

“Het is deze week, terwijl ik op vakantie ben, mijn doel om me niet te focussen op het trans-zijn”, vertelt Sam Bettens in zijn nieuwste vlog. “Het is allemaal erg nieuw, en het is gemakkelijk om verstrikt te raken in het zoeken naar microscopisch kleine veranderingen, het obsederen over testosteronniveau’s, of mijn emotionele status dagelijks evalueren. En dat is normaal. Het heeft zo'n impact. Maar ik probeer actief om dat allemaal naar de achtergrond te duwen.” En dus geniet Bettens volop van tijd met zijn vrouw, kinderen en vrienden. En van de zon, die volop schijnt in de zonovergoten video.

De zanger van K’s Choice deelt trouwens nog wat wijsheid over ‘binding bras’: “een soort van ongemakkelijke sportbeha”, omschrijft Bettens het. “Ik heb een haat/liefde-verhouding met binding bras", vertelt hij. “Ik houd ervan omdat ze me een platte borst - of plattere borst - geven, en mijn geslachtsdysmorfie verdwijnt daardoor, tenminste voor het bovenste deel van mijn lichaam. Ik haat ze omdat ze zo strak zijn, en in de zomer zijn ze zo warm en zweterig. En het duurt verschrikkelijk lang om ze aan en uit te doen.” Hij voegt er nog aan toe: “Ze zijn wel heel duur, dus als je transgender bent en je jezelf identificeert als man, en je er geen kan betalen, doe dan wat research. Er zijn veel organisaties die er een doneren.”