‘Zomerhit’-presentatoren Siska Schoeters en Niels Destadsbader: “We zijn allebei luid en aanwezig, maar gunnen de ander ook de spotlight”

De zomer van 2022 is er eentje vol muziekshows. Bij VTM is er de terugkeer van Tien Om Te Zien met Willy Sommers en Anne De Baetzelier, én op Eén leiden Siska Schoeters en Niels Destadsbader de afleveringen van Zomerhit in goede banen. “Al grappend noemen ze ons de Anne en Willy van de VRT, maar dat vinden we alleen maar een compliment”, zegt Siska in Story. “Die twee zijn ondertussen ook echt cult geworden. Laat ons hopen dat wij over twintig jaar nog naar de kust mogen komen.” Iets waar Niels zich volledig bij aansluit. “Of we kunnen een legendarisch duo worden omdat we het zo slecht deden (lachje). Al hoor ik tot nu toe vooral positieve reacties. Siska en ik samen: dat geeft vuurwerk. We zijn een geolied duo.”