Zomer op de radio: Kim Debrie opnieuw aan zee en comeback voor Bart Schols MC

01 juli 2019

00u00 0 Radio De zomermaanden zijn aangebroken en dat zal u horen op uw favoriete radiostation, want zowat alle 'klassieke' programma's en presentatoren zijn met vakantie gestuurd. Een overzicht.

Radio 1 brengt tussen 9 en 12 uur 'De zomer van 2019', waarin een bekende gast samen met de luisteraar op zoek gaat naar liedjes met een bepaald thema. Tijdens de lunch is '#Weetikveel' terug. Vanaf volgende week is er een maand lang elke namiddag 'Sporza Tour', met gelegenheidspresentator Bart Schols, die daarmee zijn radiocomeback maakt.

Radio 2 stuurt opnieuw Kim Debrie naar zee met 'Plage Préférée' (9-12 uur). Vanochtend ontvangt ze Dana Winner en Sven De Leijer in Blankenberge. Na het regionale middagblok volgen 'Zot veel zomerhits' (13-16 uur) en 'De zomer van...' (18-19 uur).

Qmusic verhuist twee maanden naar het Mexicaanse Q-Beach House in Oostende. Vincent Fierens is er in juli en augustus te horen in het ochtendblok.

Joe heeft Sven en Kürt op verlof gestuurd. Hun ochtendprogramma wordt overgenomen door Ann Van Elsen en Born Meirlaen. Alexandra Potvin, Carl Schmitz en Leen Demaré zijn daarna te horen.

MNM doet het deze zomer zonder Peter Van de Veire, want Sander Gillis neemt zijn ochtendshow over. Vanaf 13 uur is er 'MNM Summertime'.