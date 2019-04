Zohra: “Het klopt dat ik niet alle nummers van 2 Fabiola zelf inzong, maar later veranderde dat” VVDW

Bron: Story 0 Muziek Komend weekend schittert Zohra (43) nog eens op het podium van het Antwerpse Sportpaleis. Niet meer als zangeres van 2 Fabiola, wel als panellid van ‘Het Swingpaleis’. Twintig jaar na haar vertrek bij 2 Fabiola is muziek nog altijd de rode draad in haar leven, maar haar grootste liefde is zoon Alec (6).

Komend weekend zingt Zohra nog eens de pannen van het dak tijdens de eenmalige comeback van ‘Het Swingpaleis’ op de MNM Back to the 90s & nillies-party. “Ik moest geen twee keer nadenken toen ze me vroegen of ik opnieuw deel wou uitmaken van ‘Het Swingpaleis’-panel. Ook al werken er nu vooral nieuwe gezichten mee, het roept fijne herinneringen op. Vooral aan de geweldige afterparty’s, toen de camera’s gestopt waren met draaien,” lacht Zohra in Story. Intussen verdient de zangeres goed haar brood als deejay, en geeft ze zelfs workshops aan kinderen die graag hun eerste stapjes zetten in de wereld van het plaatjes draaien.

In de periode van ‘Het Swingpaleis’ beleefde je ook glorietijden met 2 Fabiola. Al gaan er geruchten dat jij niet zelf zong, maar ene Karine Boelaerts.

“Het klopt dat Karine aanvankelijk de nummers van 2 ­Fabiola inzong. Het zit zo: Pat Krimson zocht een podiumzangeres voor 2 Fabiola om op te treden in Spanje, waar ‘Play the Song’ een nummer één-hit was. Karine, die het nummer had ingezongen, was alleen maar een studiozangeres. Een jaar lang heb ik elk weekend opgetreden in Spanje voor het 2 Fabiola-project, met voornamelijk instrumentele nummers. Toen ‘Lift U Up’ werd opgenomen waren we nog niet officieel een groep, maar toen 2 Fabiola nadien ook een succes werd in België, vroeg Pat mij om ook hier op te treden. Ik voelde me daar eerst niet prettig bij, maar uiteindelijk heb ik toegezegd, omdat me werd beloofd dat ik vanaf het volgende nummer mocht meezingen. ‘I’m on Fire’ en ‘Freak Out’ zijn met Karines én mijn stem ingezongen, om de overgang minder bruusk te maken. Daarna is Karine vertrokken en ben ik gebleven. We hebben dat overigens nooit verzwegen: Karine werd telkens netjes vermeld op de platenhoes.”

Je hebt je als zangeres intussen wel bewezen.

“Voor 2 Fabiola had ik al een platencontract bij Arcade en bracht ik de single ‘Follow Me’ uit. Op ‘Magic Flight’ van 2 Fabiola was Karine niet meer te horen, en daarmee behaalden we voor het eerst goud. Na 2 Fabiola trad ik op met Punk City en scoorde ik tijdens mijn solocarrière een hit met ‘I Hate to Love You’. Ik kan dus wel degelijk zingen.”

Heb je nog contact met Pat ­Krimson?

“We sturen elkaar weleens een sms en we geven soms jobs aan elkaar door, maar echt vrienden kan je ons niet noemen. We komen elkaar ook nooit tegen, want we deejayen in een ander muziekcircuit.”

Wat opvalt: uiterlijk ben je weinig veranderd sinds de nineties.

“Dankjewel, ik krijg die opmerking wel vaker. Het nachtleven en de samenwerking met kinderen houden me blijkbaar jong. Door het contact met jongeren ben ik mee met de nieuwste modetrends. En om het nachtleven vol te kunnen houden leef ik gezond en sport ik veel. Ook verzorg ik mijn huid regelmatig. Van botox blijf ik voorlopig af. Voor je het weet, zie je er onnatuurlijk uit.”

Proeven van het deejayen

Je spreekt over werken met de jeugd: tegenwoordig geef je deejayworkshops aan kinderen.

“Dat was voor mij een logische stap. Ik deed al kinderanimaties met de Crazy Disco Show. Tijdens mijn zwangerschap ben ik begonnen met deejayworkshops voor kinderen, omdat nik niet meer in het nachtleven wilde draaien. Intussen is dat een echte hype geworden. Plots wil iedereen deejay worden. Kinderen vanaf zeven jaar zijn welkom. Maar de workshops kunnen ook aangevraagd worden voor een sweet sixteen party, teambuildings voor volwassenen, vrijgezellenfeesten…”

Is je zoon Alec (6) ook gebeten door het deejayen?

“Absoluut. Thuis kruipt hij vaak achter de draaitafel, hij is een echte entertainer. Hij zingt ook heel graag, vooral Nederlandstalige liedjes van Gorki, Bazart en André Hazes Jr. Leef! zingt hij van a tot z mee. Hij begrijpt die tekst ook heel goed. ‘Mama, er kan jou altijd iets overkomen in het verkeer, dus moet je alle dagen leven alsof het je laatste dag is’, zegt hij dan.”

Je start zelf met een nieuw muzikaal project, onder de naam DJ Fatïa. Wat mogen we verwachten?

“Wel, als DJ Fatïa wil ik mijn eigen muzikale zin doen, namelijk deep house draaien. Als DJ Zohra volg ik eerder de wensen van de klant. Voor de zomer wil ik ook een ep met drie nummers klaar hebben: oosterse deep house gemengd met Arabische gezangen. Zolang ze mij willen, blijf ik doorgaan. Maar ik denk ook wel aan een plan B.”

En wat houdt dat dan in?

“Sinds kort ben ik sales agent van zonnebrillen en optische monturen van Eyepetizer, Genny en Byblos. Als model van zonnebrillen werd ik gevraagd of ik interesse had om er zelf mee de baan op te gaan, en dat bevalt me enorm. Ik ben sowieso geïnteresseerd in mode en beauty. Via de gesloten Facebookgroep Zohra’s Beauty Box verkoop ik ook beautyproducten.”

