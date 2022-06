Zoet, sensueel en krachtig: Sylvie Kreusch opent TW Classic

Normaal stond ze hier zondag op Werchter Encore, de extra festivaldag na TW Classic en voor Rock Werchter. Maar omdat die dag geannuleerd werd, kreeg Sylvie Kreusch een plaatsje op TW Classic en mocht ze meteen openen. In een bomvolle KluB C - het was nog geen 14 uur. “Ongelofelijk dat het hier vol zit, het is nog zo vroeg op de dag. Dit had ik niet verwacht. Merci”, sprak ze als leider van haar 10.000-koppige koor. Alle ogen op het fotomodel, want ook dat is Sylvie Kreusch. Haar lange, fuchsia jurk had wat weg van gospel. Haar doeken op het podium het huiselijke van een sensuele slaapkamer. Ideaal om de Werchter-meute wakker te wiegen op zaterdagmiddag.