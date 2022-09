Zoektocht Martin Heylen naar bloedverwanten in Amerika gaat van start: “Meest persoonlijke docureeks die ik ooit heb gemaakt”

Christoff wenst Joren alle liefdesge­luk met ‘Blind Getrouwd’: “Nooit begrepen waarom hij de ware liefde nog niet gevonden had, ’t is écht een teddybeer”

Le grand amour. Christoff (46) hoopt oprecht dat Joren Dumont (36) ze vindt in ‘Blind Getrouwd’. “Hij verdient dat, Joren is de goedheid zelve. Die vrouw gaat met haar gat in de boter vallen”, zegt de artiest over zijn beste vriend. “Alleen spijtig dat ik zijn openingsdans niet kon zingen. Dus als ze getrouwd blijven, moeten ze het huwelijksfeest maar eens overdoen (knipoogt)”

