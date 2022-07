“Zoek de zeven verschillen met Jean-Marie”: Red Flame Tessa Wullaert toont haar hond Jean-Marie Waf

Blonde krulletjes en voetbal

De eerste ontmoeting met de krullige hond bracht meteen inspiratie. “We bezochten hem en dachten: blonde krulletjes en we zitten allebei in het voetbal. De link met Jean-Marie gelegd was snel gelegd. Dan heeft iemand anders daar nog ‘Waf’ aangehangen, ik vond dat heel grappig.” Of ‘El Sympatico’ zelf op de hoogte is van zijn naamgenoot? “Ik ken Jean-Marie Pfaff een beetje, dus ik stuurde hem meteen een foto. Op een bepaald moment was hij op tv, we maakten een foto waarbij we Jean-Marie voor het scherm hielden. Die heb ik dan ook naar hem gestuurd met: ‘Zoek de zeven verschillen’”, lacht Wullaert. “Ik zat ook eens in een tv-programma met Sam (Gooris red.) en ik had Jean-Marie mee. Dat vond hij supertof.”