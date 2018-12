Zoë Brunet maakt indruk op de preselectie bij Miss Universe: “Ze zal uitblinken” DBJ

15 december 2018

14u50 0 Showbizz Maandagmorgen onze tijd wordt in Bangkok MIss Universe verkozen. De Belgische deelneemster, Zoé Brunet, gaat volgens insiders hoge ogen gooien.

“In onze ogen was België de enige noemenswaardige kandidaat uit Europa”, klinkt het bij Globelbeauties. “Ze staat op niet veel lijstjes van favorieten, maar het is een groot vraagteken waarom dat zo is. Ze ziet er prachtig uit, is volkomen uniek en en deed alles goed in de preselecties. We verwachten van de Belgische kandidate dat ze zal uitblinken.”

Zoë is de eerste eredame van Miss België en is afgereisd naar Thailand omdat Miss België Angeline Flor Pua in China zat voor Miss World. Zij eindigde bij de top 30, Miss Mexico werd uiteindelijk Miss World. Op 11 december stelde Brunet al de nationale kostuums voor. De jurk van Zoë werd ontworpen door AtelierExC, een creatie met maar liefst 850 gram steentjes en 29 meter aan veertjes.