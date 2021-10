Zo zingt Lady Gaga met Tony Benett ondanks zijn Alzheimer

Bennett kreeg in 2017 te horen dat hij Alzheimer had, maar in augustus repeteerde hij samen met Lady Gaga nog voor hun concerten in de Radio City Musical Hall. De twee artiesten hadden in het verleden al een keertje samengewerkt, maar toch is hun muzikale samenwerking dit keer een stuk anders verlopen. Volgens Lady Gaga moest ze namelijk op een andere manier met Tony communiceren. Dat deed ze door onder meer simpele vragen te stellen. “Als ik hem zou vragen: ‘Tony, wil je ‘Love for Sale’ zingen?’ dan zou hij meteen ja zeggen. Maar als ik zou vragen: ‘wil je ‘Love for Sale’ of ‘It Don’t Mean a Thing if it Ain’t Got That Swing?’ zingen’ dan is het voor hem al een stuk moeilijker om correct te reageren.”