Zo ziet Timothée Chalamet eruit als Willy Wonka

Gene Wilder speelde de rol voor het eerst in 1971 en in 2005 mocht ook Johnny Depp z'n tanden zetten in Willy Wonka. Nu is het de beurt aan Timothée Chalamet om de beruchte chocolatier te vertolken. De acteur speelt namelijk de hoofdrol in de nieuwe film ‘Wonka’, die in 2023 moet verschijnen.

Die volgt - in tegenstelling tot de andere twee - niet het verhaal van Roald Dahls geliefde boek, ‘Charlie and the Chocolate Factory’, maar laat zien hoe Willy Wonka begon als snoepmaker en z'n chocoladefabriek uit de grond stampte. Meer details over de plot zijn nog niet bekend. Wel weten we al dat het een musical zal worden, dus zullen we Chalamet in de film zien zingen en dansen. Hoe de acteur er gaat uitzien als Willy Wonka, weten we ondertussen ook. Chalamet deelde namelijk enkele beelden van z'n look op sociale media. Zo zien we de bekende hoge hoed en fluwelen jas die we al uit de vorige films kennen. Chalamet deelde ook nog een detailfoto van de wandelstok - versierd met een klein cadeautje - die Wonka gebruikt.