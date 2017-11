Zo ziet de Pfaff-clan er nu uit

Hoe zou het zijn met de familie Pfaff? Sinds het wel en wee van ex-doelman Jean-Marie Pfaff en de zijnen niet langer op televisie te volgen is, is het een vraag die hun vele fans zich geregeld stellen. En kijk, in TV Familie is het antwoord op dit ogenblik volmondig: góed!

Vorige week nog postte jongste dochter Lindsey (39) een familiefoto, weliswaar zonder Jean-Marie en Carmen, waarop erg veel reactie kwam. Heel wat fans waren blij dat ze de Pfaffs via de sociale media toch nog eens te zien kregen. 'Wow, wat een prachtige foto én wat zijn de kinderen groot geworden!', lezen we onder meer. En ook: 'Mooi om te zien! Allemaal zo groot geworden en allemaal knapperds.'

Stoere kerel

Oudste Pfaff-dochter Debby (42) kan de positieve reacties wel smaken: 'Bedankt voor de mooie complimenten', zegt ze. 'Het was dan ook een héél plezant familiemoment. Deze foto werd namelijk genomen op de dertiende verjaardag van onze oudste zoon Keano. We kwamen net terug van het voetbal, vandaar dat we er misschien toch wat verwaaid uitzien.' (lachje)

Op het familiekiekje trekt weliswaar één persoon in het bijzonder de aandacht: Nicolas Liébart (37). Debby's echtgenoot ziet er immers compléét anders uit. Weg is de gladgeschoren, guitige en jongensachtige knapperd die we kennen uit de realityreeks. In de plaats kwam een stoere kerel, met korte coupe én baard, die één en al volwassenheid uitstraalt.

Onder de grasmachine?

'Heb je onder een grasmachine gelegen?', grapt iemand op het internet. De waarheid is uiteraard een pak eenvoudiger. 'Tja, ik heb mijn haren eens laten bijwerken en daardoor mijn baardje een beetje laten groeien', stelt Nicolas.

En Debby? Zij is fan! 'Sterker zelfs: ik heb Nicolas meerdere keren gezegd dat hij eens iets anders moest doen met zijn haar', vertelt ze. 'Want hij had al jaren dezelfde snit. 't Is dus op mijn aanraden dat hij naar de kapper is geweest. 'Scheer dat nu toch es helemáál kort', had ik gezegd. En ja, ik vind z'n haren beter zo. 't Is in ieder geval eens iets anders. Een vrouw verandert toch ook geregeld eens van kapsel? Ja, Nicolas staat écht wel met z'n nieuwe coupe. Zeker als je het in levende lijve ziet. Ik vind ook dat hij er nu iets ruiger oogt.'

Helaas kan de baard van Nicolas z'n vrouw minder bekoren. 'Nee, daar ben ik eerlijk gezegd niet zo'n fan van', geeft Debby toe. 'Ik heb hem die dag van de foto zelfs nog gezegd dat hij zich moest scheren. (lachje) Tja, ik zie hem liever met gladde kin.'

Heimwee

Uit de respons op het internetbeeld blijkt trouwens dat, hoe de Pfaffs er nu ook uitzien, heel wat mensen hen graag weer op televisie zouden zien. 'We missen jullie zo', schrijft een fan bijvoorbeeld.

'Natuurlijk zijn we blij met al die hartverwarmende reacties', zegt Debby daarover. 'Het is fijn om te lezen dat er nog steeds mensen zijn die ons volgen én ons missen op televisie. 'De Pfaffs': dat was een mooie tijd, hé. Wij denken daar zo nu en dan ook weleens met heimwee aan terug. Vooral omdat we met een fantastische ploeg, van cameramensen tot regie, samenwerkten. Maar ik mis eigenlijk vooral de positieve vibes rond onze familie.'

Nog steeds zo hecht

In hun dagdagelijkse leven is er volgens Debby weinig veranderd. 'Nee, we zijn nog steeds heel hecht en kunnen voor alles bij elkaar terecht. Voor de rest blijven we professioneel gewoon allemaal ons eigen ding doen. En de kinderen, die zitten nog op de schoolbanken, hé. Ze zijn allemaal erg open en spontaan. Da's iets waar we allemaal enorm trots op zijn!

Family time ❤️ sister love 😍 Een foto die is geplaatst door Lyn Pfaff (@lynpfaff) op 04 nov 2017 om 20:27 CET