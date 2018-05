Zo zien 'Idool 2011'-finalisten Kato en Kevin er tegenwoordig uit CD

07 mei 2018

14u57 0 Showbizz Hoe zou het nog zijn met Kevin en Kato? Zeven jaar geleden stonden ze nog tegenover elkaar in de grote finale van 'Idool 2011', maar afgelopen weekend verschenen de twee weer broederlijk naast elkaar op de première van 'ZOMBIES', de Disney Channel Original Movie.

In 2011 was de spanning nog te snijden tussen Kevin en Kato in de grote finale van 'Idool', die Kevin uiteindelijk ook won. Maar tegelijkertijd werd er ook een vriendschapsband voor het leven gesmeed.

Zaterdag waren de twee aanwezig op de première van 'ZOMBIES', een film die op 12 mei ook te zien is op Disney Channel. En meteen valt op dat Kato serieus wat kilo's is afgevallen en dat Kevin tegenwoordig een stoer sikje draagt. Allebei zijn ze trouwens nog steeds bezig met muziek, maar dan wel vooral met songwriting.