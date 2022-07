Zo zien de kinderen van Nicole Kidman en Tom Cruise er nu uit

CELEBRITIESOoit waren Nicole Kidman (55) en Tom Cruise (60) een droomkoppel. In de jaren 90 adopteerden ze dan ook twee kinderen: dochter Isabella Cruise en zoon Connor Cruise. In tegenstelling tot hun ouders, blijven de twee voornamelijk uit de schijnwerpers. Hoe gaat het met de kinderen van het iconische ex-koppel?

Nicole Kidman en Tom Cruise leerden elkaar kennen op de set van ‘Days of Thunder’, in 1990, waar de twee op slag verliefd werden. Nog geen zes maanden nadat de dramafilm in de bioscoopzalen te zien was, gaven ze elkaar het jawoord. Het stel liet er geen gras over groeien. In datzelfde jaar werd de toen 23-jarige Kidman zwanger. De zwangerschap bleek echter buitenbaarmoederlijk, waardoor ze een miskraam kreeg. Ondanks het verdriet en de grote teleurstelling bleef hun kinderwens groot en niet veel later adopteerden ze Bella en Connor.

Scheiding

In 2001 ontplofte de relatie tussen Kidman en Cruise. Het iconische duo was niet meer. Jaren later gaf de actrice in een interview toe dat zij de split niet zag aankomen en dat Tom ineens een scheiding had aangevraagd. Volgens talloze geruchten zou de breuk van het koppel te maken hebben met het geloof van de acteur, die een aanhanger is van de Scientology-kerk. Kidman besloot uit de kerk te stappen, maar dochter Bella en zoon Connor bleven net als hun vader Scientologists.

Kidman en Cruise besloten om de voogdij van hun kinderen delen, maar in praktijk kwam daar niet veel van in huis. Zo zou de Australische actrice nog amper contact hebben met haar geadopteerde kinderen, al voelt ze wel nog onvoorwaardelijke liefde voor hen. “Zij hebben de keuze gemaakt om Scientologist te zijn. Het is aan mij als ouder om altijd onvoorwaardelijke liefde te blijven geven. Het gaat erom dat ze weten dat ik er ben als er iets is, om van ze te houden en om ze te steunen", vertelde ze in een interview met ‘The Sun’, in 2019.

Relatie met de kinderen

Bella Kidman Cruise is ondertussen 29 jaar, werkt als artiest en heeft een eigen bedrijf onder haar initialen BKC. In 2015 bezegelde ze de liefde met haar partner Max Parker, met wie ze een huisje heeft in Londen. Opmerkelijk: haar initialen lijken dan wel te wijzen op een blijvende band met haar familie, toch waren zowel haar ouders als haar broer niet uitgenodigd op het huwelijk.

Connor Cruise is twee jaar jonger dan zijn zus en woont in Florida, waar hij als DJ werkt. Op Instagram is te zien dat hij een fervente visser is. Hij mag dan al in jaren niet meer gespot zijn met zijn moeder, toch ontkent hij dat ze een slechte relatie hebben. “Het maakt niet uit wat mensen zeggen. Ze is mijn moeder en ik hou heel veel van haar", vertelde hij in 2016 aan ‘Woman’s Day’. Met zijn vader heeft hij wel nog geregeld contact. De twee worden af en toe samen gespot op daguitstappen.

Ondertussen telt de familie van zowel Kidman als Cruise nog een paar extra leden. In 2006 vond de actrice opnieuw het geluk met countryzanger Keith Urban. Samen hebben ze twee dochters: Sunday Rose en Faith Margaret. Cruise kreeg in 2006 dochter Suri met de Amerikaanse actrice Katie Holmes.

