Zo zetten de celebs het nieuwe jaar in

10u08 1 Instagram Madonna en dochter Lourdes. Showbizz Afgelopen nacht lieten we 2017 achter ons. Dat kan natuurlijk niet zonder iets te delen op social media, zeker niet als je een celebrity bent. Dit waren de posts die beroemdheden deelden om het nieuwe jaar te vieren.

Madonna

We are Ready For You 2018! ♥️💃🏿♥️💃🏿♥️💃🏿♥️💃🏿♥️💃🏿♥️💃🏿♥️💃🏿 #llove ♥️ Een foto die is geplaatst door null (@madonna) op 01 jan 2018 om 04:15 CET

Zangeres Madonna telde af naar 2018 met foto's van haar (adoptie)kinderen: Stella, Estere en Lourdes.

Kate Hudson

Actrice Kate Hudson deelde ook een video van zichzelf. Daarop zien we hoe ze een beetje sukkelt om een fles Grand Marnier open te krijgen, daar toch in slaagt, om vervolgens een glas vol bessen onder de gieten met de drank. "Boozy Berry", noemt ze het.

Boozy Berry time! Getting ready 💃🍾🎊 #PRETTYFUNNEWYEARS (recipe in book available everywhere link in bio) #2018HereWeCome 😘 Een foto die is geplaatst door null (@katehudson) op 01 jan 2018 om 03:05 CET

Verder zette ze haar volgers ook aan om niet te rijden na het drinken. Een slimme boodschap! Hudson maakt ook meteen wat reclame voor een vervoersdienst.

I'm partnering with @lyft making sure we all have a safe new year!!! Thank you for the Lux rides 🙏 And this is my friendly reminder to all.... PLEASE STAY SAFE ❤️ CALL A LYFT!!! #LyftPartner Een foto die is geplaatst door null (@katehudson) op 31 dec 2017 om 21:17 CET

Gwyneth Paltrow

Paltrow maakt ook reclame voor diezelfde vervoersdienst. Ook deze mama moedigde haar volgers en fans die het nieuwjaar inzetten met een, of meerdere, glaasjes aan om daarna niet achter het stuur te kruipen, maar je te laten vervoeren.

.@Lyft Lux is driving us to ring in the new year tonight. Stay safe out there! #ad Een foto die is geplaatst door null (@gwynethpaltrow) op 31 dec 2017 om 21:05 CET

Justin Bieber

De jonge zanger vierde oudejaarsavond op zijn 'sletskes', met zijn vrienden. Natuurlijk zorgde hij er ook voor dat zijn beroemde torso te zien was op de foto. Je moet je fans gelukkig houden, toch, Biebs?

OMFG JUSTIN BIEBER pic.twitter.com/vNxSUEWws8 Juliet Weybret(@ julietweybret) link

Kim Kardashian

Kim K deelde een foto met zichzelf met de wereld. Op de foto staat ze enorm te blinken en dat is dan ook de bedoeling. Ze zegt dat een van haar "highlights", wat ook een make-upproduct is, van dit jaar het starten van haar cosmeticabedrijf was.

One of my “highlights” (pun intended) of 2017 was starting @kkwbeauty So proud of its success & all of the hard work our team puts in! Cheers to an even better year in 2018 Een foto die is geplaatst door null (@kimkardashian) op 31 dec 2017 om 18:30 CET

Mariah Carey

Mariah Carey postte een foto van zichzelf op Instagram. De zangeres gaf opnieuw haar bekende nieuwjaarsoptreden in New York.

🎊🎉🎊🎉🎊🎉 Festive even in single digits! See you tonight, everybody!! @rockineve #RockinEve #HappyNewYear Een foto die is geplaatst door null (@mariahcarey) op 01 jan 2018 om 00:17 CET