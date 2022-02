Zo zal het podium van het Songfestival eruit zien

Nadat Måneskin afgelopen mei het liedjescircus won in Rotterdam, gaat de 66e editie van het Songfestival door in Italië. Na 1965 en 1991 is het de derde keer dat zij het festival organiseren. Na eerdere edities in Napels en Rome, is Turijn dit keer de gaststad. 41 landen zullen tussen 10 en 14 mei aantreden in het PalaOlimpico, een van de grootste overdekte zalen in Italië.