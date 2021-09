Zo zag het sprookjeshuwelijk van Frances Lefebure en Boris Van Severen eruit

De vonken tussen Frances en Boris spatten van het scherm wanneer je de video over hun huwelijk bekijkt. Zo zie je hoe de twee zich klaarmaken op de ochtend van hun grote dag, hoe ze hun jawoord geven in het gemeentehuis en hoe sprookjesachtig het avondfeest is. Ook de kinderen van Boris - uit z’n vorige relatie - zijn door het dolle heen wanneer hun papa “ja” zegt aan hun plusmama. De persoonlijke ceremonie nadien wordt in goede banen geleid door Evelien Bosmans, met wie Frances momenteel te zien is in de Streamz-reeks ‘F***ck you very very much’. Verder is de openingsdans van het kersverse echtpaar te bewonderen, net als enkele sfeerbeelden van het avondfeest.