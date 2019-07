Exclusief voor abonnees Zo zag de jeugd van Dana Winner eruit: “Op mijn achtste al mee kersen gaan plukken” STST

19 juli 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Wie z’n jeugd tussen de Limburgse fruitbomen doorbrengt, is daar vaak ook in het plukseizoen te vinden. Aan vaardige handen is er dan altijd wel nood. Dana Winner (54) stak als kind de handen uit de mouwen in de boomgaard tegenover haar ouderlijke huis. Dat vertelt ze in Story.

Elk voorjaar worden duizenden wandelaars en fietsers naar de regio Limburg - Haspengouw gelokt om de bloesems van de fruitbomen te bewonderen. Nu, drie maanden later, is het resultaat van die uitbundige bloei meer dan zichtbaar. De kersen- en kriekenbomen hangen bomvol vruchten. Het is een uitstekend jaar voor onze heerlijke Belgische kersen en krieken, en dat betekent dat er heel wat volk nodig is om ze te oogsten. Iets waar Dana Winner heel wat ervaring mee heeft. Ze groeide op in de streek, en als kind was ze in de zomer vaak in de boomgaarden te vinden, samen met haar ouders, drie broers en zus. “Dat waren echte familie-uitstapjes”, mijmert ze.

